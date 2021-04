FdI Manfredonia: “Economia in ginocchio anche per la disastrosa gestione della pandemia del governo regionale”

Una nota di Fratelli d’Italia Manfredonia.



“Siamo vicini al popolo delle partite Iva, ai commercianti, ai ristoratori, ai pescatori, agli albergatori, agli

imprenditori, a tutti i comparti e agli operatori economici messi in ginocchio non soltanto dalla pandemia e

dalle scelte e dall’esiguità dei ristori concessi dai governi nazionali che si sono succeduti, ma anche e

soprattutto dalla disastrosa gestione da parte dell’esecutivo regionale, le cui politiche fallimentari in

materia di tamponi, tracciamento, prevenzione, hanno prodotto sia nella prima ondata che dallo scorso

ottobre in poi un aumento esponenziale dei contagi, dei ricoveri e purtroppo delle vittime, e il collasso

dell’economia. Il perdurare della zona rossa almeno fino alla fine del mese, alla luce dell’emergenza

sanitaria ben lontana dal ridimensionarsi, rende la situazione sempre più preoccupante e insostenibile,

mentre nel resto d’Italia si iniziano almeno intravedere spiragli che alla nostra comunità vengono negati da

una politica incapace anche di assumersi le proprie responsabilità.



Nell’assordante silenzio-assenso dell’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e dell’ex capogruppo del

Partito Democratico (oggi presidente di commissione) Paolo Campo, che non sono riusciti a incidere

minimamente in un cambio di rotta doveroso e necessario, e sono assenti e per nulla partecipi del disagio

vissuto ormai da lunghi mesi da migliaia di famiglie, imprese, attività commerciali manfredoniane. Persone

costrette a scendere in piazza per rivendicare il loro diritto all’esistenza e alla sopravvivenza,

nell’indifferenza di chi vive di privilegi acquisiti grazie al consenso ottenuto, ma si preoccupa soltanto di sé

stesso e non della comunità. Persone che Fratelli d’Italia difende e continuerà a difendere e rappresentare

con forza in ogni sede e occasione”.



Manfredonia, 20 aprile 2021

IL COORDINATORE CITTADINO