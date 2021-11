Fatone: ‘Manfredonia è una città viva…travolto dall’entusiasmo e dalla voglia di libertà di tutti voi’

Ho ascoltato tante voci, tante vostre idee, tante richieste d’aiuto in questi mesi ed ho potuto constatare la voglia di rivincita e di cambiamento che prepotentemente aleggia nella nostra città. Manfredonia è una città viva, pullulante di gente che vuole voltare pagina e respirare un po’ di libertà dopo anni di buio.



Siamo vicini ormai al voto, il 7 novembre si avvicina e posso dirmi davvero soddisfatto della mia esperienza, a prescindere dall’esito finale, perché non mi sono mai tirato indietro e ho fatto del mio meglio che dare voce ad ognuno di voi.

Mi avete sempre accolto a braccia aperte raccontandomi le vostre difficoltà con semplicità e dignità come solo la gente di cuore come voi sa fare.



I due anni di Commissariamento, anche se necessari, sono stati davvero duri per tutti…abbiamo stretto i denti senza mai mollare proprio in vista di risollevarci e riprendere in mano le redini del nostro vivere quotidiano e della nostra cittadina.

Io sono qui per aiutarvi in questo perché ciò che a me preme più di ogni altra ambizione è vedere tutti voi nuovamente LIBERI di godere del benessere di Manfredonia.



Il 7 novembre dai valore al tuo voto!



Vota Raffaele Fatone Sindaco Raffaele Fatone Sindaco