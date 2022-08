Fatone (M5S): “Adesso sotto con la campagna elettorale”

✔️PARLAMENTARIE M5S: IN BOCCA AL LUPO AI CANDIDATI PIU’ SUFFRAGATI…ADESSO SOTTO CON LA CAMPAGNA ELETTORALE!

➡️ Nella tarda giornata di ieri sono usciti i tanto attesi risultati delle votazioni Parlamentarie del Movimento5 Stelle.

➡️ Innanzitutto volevo complimentarmi con i candidati più suffragati augurandogli un grandissimo in bocca al lupo per l’arduo compito in vista della imminente campagna elettorale.

➡️ Le liste, ben calibrate, sono composte da Portavoce nazionali uscenti e da alcuni attivisti, ex portavoce locali con ottime precedenti esperienze amministrative, motivo per il quale l’esperienza è preservata. Altresì non posso far altro che tirare un importante sospiro di sollievo per la mancata elezione di alcuni elementi presenti nelle liste parlamentarie, dissidenti da tempo contro il Movimento provinciale, fino a poche settimane fa, e totalmente assenti sul territorio.

➡️ Per questa ultima ragione, voglio pubblicamente ringraziare i due candidati locali di Manfredonia Antonio Raffaele LA FORGIA (candidato alla Camera) e Lorna CIFALDI (candidata al Senato) per l’ottimo risultato ottenuto e per avere accettato di competere anche con queste figure ambigue, ricordando ai più che solo qualche mese fa il gruppo locale (di cui Raffaele e Lorna sono stati parte attiva e protagonista) ha partecipato alle Amministrative con un risultato importante e storico per il Movimento 5 Stelle provinciale.

➡️ Adesso sotto con la campagna elettorale, con l’auspicio che subito dopo, il Presidente Conte risolva le evidenti criticità di un metodo di scelta de candidati che seppur democratico, evidenzia lacune da eliminare o limare, i voti della piattaforma sono importanti e devono rimanere tali, ma non si può mettere sullo stesso piano e far competere chi garantisce consenso popolare-elettorale (magari ottenuto in precedenti elezioni), chi è sempre stato in prima linea, chi è sempre stato coerente con il Movimento, chi è stato negli anni partecipativo ed inclusivo, chi è stimato nella propria comunità, con attivisti farlocchi e occasionali, che nascono come funghi sotto elezioni.

➡️ In questo nuovo percorso saranno determinanti i tanto attesi gruppi territoriali che permetteranno agli attivisti di essere ufficialmente riconosciuti, anche per marcare in maniera netta e si spera definitiva il divario tra chi lavora costantemente per il territorio e per la propria comunità e chi per meri interessi personali.

Raffaele Fatone consigliere M5S