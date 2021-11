Fatone: ‘Il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno supportato, abbiamo ottenuto un risultato meraviglioso’

Da poco ho preso atto assieme a tutti voi dei risultati finali ed ufficiali di queste amministrative

2021 in cui Manfredonia è stata chiamata a scegliere il suo nuovo Sindaco.



Un ringraziamento sentito e sincero va ai 5495 concittadini che hanno espresso la loro preferenza

nei miei confronti in sede di voto ma anche a chi ha preferito scegliere in maniera differente ma ha

comunque creduto nella mia visione politica e per questo non smetterò mai di esservene grato.



La risposta e l’entusiasmo ottenuti, con l’ottima percentuale del 20%, ci hanno riempito d’orgoglio

e ripagato del lungo ed intenso lavoro di quest’ultimo anno, tantissimi di voi hanno creduto nella

possibilità di cambiamento e l’hanno confermato con il loro voto che posso assicurarvi non andrà

perduto perché continueremo strenuamente a portare avanti le nostre battaglie per il bene di tutti

noi.



Questo rappresenta per me e per chi assieme a me non ha mai mollato solo un bellissimo punto di

partenza.



Manfredonia ha, ancor e più di prima, bisogno di noi, delle nostre idee e dei nostri progetti

rivoluzionari!



Di cuore un sentito GRAZIE alla mia famiglia, alle liste della Coalizione Manfredonia 2050 e

a tutti voi!!!



Raffaele Fatone