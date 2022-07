Fatone: “Condanna ai gravi atti vandalici delle lanterne della villa comunale”

Davvero sconcertante e avvilente constatare quanto di brutto accaduto nella giornata di ieri nella nostra Villa Comunale, dove sono state distrutte le lanterne di illuminazione, alcune recentemente riparate e sostituite solo qualche giorno fa.

Un ingiustificato vile atto di vandalismo che va fortemente condannato e al quale bisogna assolutamente reagire, mettendo in campo tutte le risorse necessarie affinché si individuino i responsabili.

Fa davvero male assistere ancora una volta a questi indecorosi spettacoli di inciviltà e stupidità, che non dovranno più essere sottovalutati e tollerati.

Il tema “sicurezza notturna” deve essere una priorità per la nostra città, una sfida da accettare con responsabilità e fermezza, ce lo chiedono imprenditori, commercianti e famiglie in apprensione per i loro figli.

Raffaele Fatone