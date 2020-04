Fase 2 dal 4 maggio: ecco cosa potrebbe succedere

Nella fase 2 che nei piani del governo dovrebbe essere varata a partire dal 4 maggio e ammorbidire le misure restrittive dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 si prevedono anche uscite scaglionate per fasce d’età. Un archivio telematico e un’APP sostituiranno le autocertificazioni mentre, spiega oggi il Corriere della Sera, i divieti non scompariranno ma saranno certamente allentati e si programmerà il ritorno in attività di aziende, negozi, liberi professionisti.

Prima i giovani – Il ritorno alla normalità, secondo un’ipotesi che si sta valutando, potrebbe quindi avvenire per fasce d’età: prima i più giovani, quelli meno a rischio, poi via via tutti gli altri e gli ultimi ad uscire di casa, in questo caso, sarebbero gli anziani.

APP – Oltre a sostituire l’autocertificazione cartacea, l’applicazione, che sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile sia per iOS sia per Android, dovrebbe infatti consentire la geolocalizzazione dei cittadini.

Calendario attività

18 APRILE

Possibile annuncio della riapertura di alcune aziende agricole e industrie.

4 MAGGIO

Conclusa la fase 1, sarà di nuovo permessa la circolazione dei cittadini ma con obblighi precisi, come l’utilizzo delle mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza. Per quel giorno dovrebbe essere prevista la riapertura di alcune attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file e prenotazioni.

1-12 MAGGIO

Ipotesi di riapertura tribunali e uffici professionali.

18-25 MAGGIO

Riapertura di altre attività di ristorazione con distanze da rispettare in modo rigoroso. In questo stesso periodo potrebbe essere valutata anche la riapertura di estetisti, parrucchieri e barbieri ma sempre con obbligo di mascherina e ingressi singoli.

31 MAGGIO

Ripartenza campionato di calcio e altri sport collettivi.

GIUGNO-LUGLIO

Inizia la fase 3. In questa fase si valuterà la riapertura centri sportivi ma solo per sport individuali o lezioni con basso assembramento.

SETTEMBRE

Riapertura scuole superiori con divisione turni e lezioni online, ancora da decidere materne ed elementari.