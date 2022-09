Faro (Impegno Civico): “Dimezziamo il costo del riscatto della laurea”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista nel listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“Una forza politica che ha a cuore il futuro e il benessere del Paese non può non avere al centro del proprio programma il sistema scolastico, e la valorizzazione dei sacrifici sostenuti per cercare di avere un’adeguata cultura e formazione. Noi di Impegno Civico vogliamo allora riconoscere e premiare il percorso di studi sostenuto, dimezzando il costo del riscatto della laurea, oggi proibitivo per gran parte della numerosa platea interessata, e favorendo e migliorando l’apporto dei docenti alla qualità della scuola con l’introduzione del middle management.

Chi decide di laurearsi fa una scelta importante, che richiede un notevole impegno e un rilevante investimento economico da parte dei propri familiari e personale. Dimezzare il costo del riscatto della laurea significa riconoscere questo sforzo, valorizzando il corso di studi universitari ai fini pensionistici, attribuendo il giusto valore ad anni decisivi per la propria crescita e formazione, e rendendo al tempo stesso più agevole il percorso verso la pensione per generazioni penalizzate dalla precarietà e da anni post laurea di lavori sottopagati e senza magari contributi versati. E benefici potrebbe ricavarne anche l’INPS, alla luce delle numerose richieste che potrebbero pervenire dall’accoglimento della nostra proposta.

Ancora, un altro modo per valorizzare il sistema scolastico è quello di rendere merito alle competenze e all’apporto degli e delle insegnanti, vero motore del rinnovamento della scuola. Noi di Impegno Civico vogliamo farlo anche attraverso il middle management, un sistema che riconosca la giusta importanza a quei docenti che vogliono contribuire al miglioramento della scuola gestendo attività complesse, per acquisire magari le competenze necessarie a diventare dirigenti scolastici.

Proposte semplici e concrete, ma in grado di ridare dignità all’istruzione, al valore della formazione universitaria e al mondo della scuola, troppo spesso messe ai margini da istituzioni miopi. Votare Impegno Civico equivale a votare per la centralità di questi temi relegati ai margini della scena politica, e per un contenitore di idee, proposte, programmi giovane e riformatore, capace di rispondere con attenzione ed efficacia alle esigenze che emergono dalla società.

12 settembre 2022