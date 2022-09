Faro: “Caro bollette, accessi record nel sito-iniziativa di Impegno Civico”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista al proporzionale nel collegio Puglia 01 alla Camera dei Deputati, per Impegno Civico.

A poche ore dal lancio di questa mattina, il sito web https://www.tagliabollette.eu/ ha superato i 100mila accessi. Un risultato che conferma le difficoltà in cui si trovano le famiglie e le imprese italiane in questa delicata fase, e ribadisce la necessità di un decreto ad hoc per un intervento diretto da parte dello Stato, per aiutarle a pagare.

Il neonato portale, ultima iniziativa legata alla campagna di Impegno Civico, permette infatti di calcolare il risparmio in bolletta per imprese e famiglie che si otterrebbe con la nostra proposta, il decreto Taglia-Bollette: se approvato, lo Stato pagherebbe l’80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda, fino alla fine dell’anno.

Farò Per accedere alla funzione basta collegarsi al sito, inserire la cifra da pagare in bolletta e cliccare sul pulsante di calcolo, che istantaneamente darà il risultato dell’importo decurtato dell’80%, come previsto dalla proposta del ministro Di Maio. Un decreto che necessita di sostegno e che garantisce una risposta immediata all’emergenza bollette in corso: per questo invito i cittadini ad aderire a questa campagna e a partecipare con convinzione.