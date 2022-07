Faro: “Buon lavoro al nuovo prefetto di Foggia Maurizio Valiante”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, vicepresidente del gruppo Insieme per il Futuro alla Camera dei Deputati.

“Formulo i più sentiti auguri di buon lavoro a Maurizio Valiante, nominato dal Consiglio dei Ministri prefetto di Foggia su proposta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Un servitore dello Stato di grande spessore professionale e umano, di provata esperienza, chiamato ad operare in una provincia nella quale, nonostante l’impegno lodevole delle forze dell’ordine e della magistratura, i numerosi successi investigativi e i rinforzi e i risultati ottenuti, l’emergenza criminalità continua ad essere quella principale, tale da condizionare pesantemente anche l’economia e la qualità della vita stessa. Il prefetto potrà contare su una collaborazione istituzionale sincera e totale, più che mai necessaria;e auspico che anche la campagna elettorale sia costruttiva e non strumentale, con i candidati trasversalmente impegnati in uno sforzo per la comunità rifuggendo dalla tentazione di strumentalizzare un tema così delicato che non può ammettere divisioni e versioni di parte”.

San Nicandro Garganico, 27 luglio 2022