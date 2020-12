Fareambiente aderisce alla campagna “no fuochi d’artificio a fine anno”

I fuochi pirotecnici di Capodanno sono una cattiva abitudine, non solo perché potrebbero causare danni a persone e cose, ma soprattutto danneggiano l’ambiente ed i nostri amici animali.



Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, anche FareAmbiente ricorda che utilizzare fuochi d’artificio e petardi rappresenta un pericolo non solo per l’incolumità delle persone, ma anche per quella degli animali domestici e della fauna selvatica in generale.Il vicepresidente regionale di FareAmbiente, Dott. F. Bacchelli, sottolinea anche l’impegno nazionale del dott. Pepe, tramite un’eventuale moratoria sul tema.



Poi conclude: “A tal riguardo si chiede da parte di tutta la popolazione della Puglia e della cittadinanza della provincia di Foggia di tenere particolare attenzione a questo argomento e di dedicare quelle risorse, spese inutilmente per fuochi d’artificio dannosi per gli animali, in cibo per i nostri amici a quattro zampe, che purtroppo in questo periodo soffrono molto l’abbandono”.