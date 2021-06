“Fare crescere culturalmente le comunità come vero contrasto all’illegalità”

“Questo è l’obiettivo che la Regione Puglia si pone per i prossimi anni e l’incontro di questa mattina ne è la prova.Oggi, presso la sede della presidenza della Regione Puglia, abbiamo avuto l’onore di presentare il nostro progetto “Un’impresa per A.M.I.C.A.” in occasione dell’evento “SUGGESTIONI E FUTURO”.

Presente all’incontro il prof. Edgardo Buscaglia – Esperto ONU lotta alla criminalità e docente alla Columbia University.

Ringraziamo la Regione Puglia ed in particolare il dirigente dott. Domenico De Giosa e il funzionario dott. Francesco Nicotri per l’occasione data.