FantaSanremo 2022: cos’è e perché ha coinvolto tutti gli artisti

I più attenti osservatori del Festival di Sanremo avranno notato qualcosa di strano in questa edizione.

Alcuni artisti infatti hanno citato nelle loro performance le parole “Papalina” o “FantaSanremo”, ma di cosa si tratta con precisione? Scopriamolo.

Il FantaSanremo nasce nelle Marche da alcuni appassionati del Festival. Nel 2021 nasce il sito dedicato alla gara con iscrizione gratuita dove vengono coinvolte anche persone a distanza.

Arriviamo poi all’edizione del 2022 dove i partecipanti sono già 150mila.

Ma quali sono le regole di questo gioco? Si selezionano cinque cantanti in gara e la somma dei loro punteggi, contando anche i bonus ed i malus, determina il totale con cui compere.

Il punteggio massimo a disposizione di ogni utente è 100 baudi, una dedica a Pippo Baudo.

Le iscrizioni purtroppo sono state chiuse il 31 gennaio 2022 alle ore 23,59, dunque non è più possibile partecipare al FantaSanremo di quest’edizione.

Tra i bonus più strani troviamo +20 punti per l’artista dignitosamente brillo, +10 punti per il twerking e +500 punti per la morte durante la settimana del Festival (da martedì a sabato, ma non durante l’esibizione).

Nella classifica parziale dell’edizione del FantaSanremo 2022 troviamo all’ultimo posto Yaman, sopra di lui Giovanni Truppi, Noemi, Giusy Ferreri e Rkomi.

Seguono nella classifica Massimo Ranieri e Matteo Romano con 35 punti, Fabrizio Moro e Tananai con 40, Dargen D’amico 45, Mahmood e Blanco 50 punti, Elisa, Gianni Morandi e Irama con 55 punti.

8° posto per La Rappresentante di Lista, 7° posto per Ana Mena con 65 punti.

Achille Lauro si posiziona sesto con 85 punti, quinti in classifica Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Emma e Le Vibrazioni con 115 punti.

Iva Zanicchi resta fuori dal podio per 5 punti, al terzo posto Sangiovanni con 125 punti, Michele Bravi al secondo posto con 135 punti.

Primi in classifica, per ora, Aka7even e Highsnob e Hu con 145 punti.