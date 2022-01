Falsi tamponi positivi in farmacia per ottenere il Green Pass: avviata l’indagine

Falsi tamponi positivi effettuati in farmacia per certificare la positività ed ottenere il Super Green Pass evitando il vaccino. E’ l’ipotesi investigativa della Procura di Bari che ha aperto un’indagine conoscitiva, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, sulla base di alcune segnalazioni diffuse anche via social.

Il sospetto è che alcune farmacie compiacenti certifichino falsamente l’esito positivo di tamponi antigenici così da inserire i pazienti nell’elenco di coloro che hanno contratto il Covid. A distanza di una settimana, poi, accerterebbero la negativizzazione con un tampone di controllo, così consentendo di ottenere la certificazione verde rafforzata da avvenuta guarigione senza doversi sottoporre a vaccinazione.

tratto da: https://bari.repubblica.it/cronaca/2022/01/24/news/bari_falsi_tamponi_positivi_in_farmacia_per_ottenere_il_green_pass_senza_il_vaccino_la_procura_apere_un_inchiesta-335091611/?fbclid=IwAR2_l6s_PJ2XRjanEPEP1Jgmo-TjoLiSOC_8gO9znGtF0jE903SezyJ4NAk