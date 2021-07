Falsi permessi di soggiorno, bufera a Lucera

La Guardia di finanza di Lucera ha scoperto un articolato e fittizio giro documentale, finalizzato a far ottenere il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari. Le indagini in Viale Castello andavano avanti da diverso tempo, e le risultanze proposte alla procura della Repubblica parlano di un arresto e circa 300 persone che avrebbero ricevuto indebitamente il beneficio. In manette è finito un 47enne di origine camerunense, residente a Lucera da oltre venti anni, tanto da essere diventato un vero e proprio punto di riferimento per stranieri che passavano o soprattutto rimanevano in città.