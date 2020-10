“False segnalazioni di positività Covid per danneggiare attività”

C’è una nuova moda a Manfredonia: quella di segnalare positività Covid in alcuni locali per danneggiarli.

“Girano voci di presunte positività Covid per alcuni titolari di attività di Manfredonia” ci scrivono.

“Non solo, dicono anche che i locali sono stati chiusi per questo motivo. Invito la popolazione a non danneggiare ulteriormente i nostri esercizi commerciali con le chiacchiere. Non andremo da nessuna parte”.