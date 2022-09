Fallucchi, Gatta per il centro destra e Pellegrini per il M5S gli eletti di Capitanata

FALLUCCHI ANNA MARIA è stata eletta per una manciata di voti (solo 800 sulla seconda) con il 38% dei consensi vince l’unico seggio disponibile per il senato in Capitanata. Al secondo posto NATURALE GISELLA al terzo posto CICOLELLA TERESA del PD.

GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO candidato per il centro destra stravince nel Collegio uninominale PUGLIA – U02 (MANFREDONIA – CERIGNOLA – BARLETTA ) con il 40% dei consensi e con 50.000 voti, secondo il candidato del M5S MARRAZZO FABRIZIO con il 33% dei consensi e solo terzo il vice presidente della regione PIEMONTESE RAFFAELE che raccoglie praticamente quasi gli stessi voti delle regionali 25.000 e si ferma al 20%

PELLEGRINI MARCO candidato per il M5S nel Collegio uninominale PUGLIA – U01 (FOGGIA – SAN SEVERO) vince con il 41% dei voti nei confronti del ROCCELLA EUGENIA MARIA del Centrodestra che si ferma al 34% dei voti, solo terzo il PD con LUCIANETTI VALENTINA solo al 17%