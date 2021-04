Fallisce il progetto SuperLega, dopo le sei inglesi, via anche l’Inter: “Non siamo più interessati”

È caduto il primo muro italiano: l’Inter dice addio alla Superlega. Nella notte l’Ansa ha diffuso parole riconducibili al club di Suning: “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter”. E così restano sempre meno le squadre aderenti. Due le italiane, a questo punto. Silenziose, anche se il Milan parrebbe intenzionato a sfilarsi. Tentennano Atletico Madrid e Barcellona.

Via tutte le inglesi (cinque in serata, il Chelsea alle 2.05 della notte). Il domino è iniziato con un pomeriggio rovente in cui la Superlega ha iniziato a sfaldarsi e che è continuato in una serata incandescente. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa sarebbe già al capolinea, con la decisione di sfilarsi di 7 dei 12 club fondatori. E alle 2 di notte è arrivata anche nota ufficiale della Super League che tiene in vita l’intenzione di portare avanti un progetto al quale però ormai mancano quasi tutte le fondamenta.

Tratto da La Gazzetta dello Sport