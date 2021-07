Facebook blocca le condivisioni per alcuni utenti: motivi tecnici o altro?

“Il tuo account è momentaneamente soggetto a restrizioni. Ti è stato temporaneamente impedito di condividere link. La restrizione durerà fino alla seguente data: domani alle ore X”.

Per quale motivo Facebook da ieri adotta queste restrizioni?

Non è dato saperlo, ma è sicuramente un flop del “cervello digitale” del noto social network in quanto, pare, non trattarsi di una questione isolata, bensì di una vasta platea di utenti.

Secondo Bufale.net state ricevendo la notifica “Il tuo account è momentaneamente soggetto a restrizioni Facebook”, perché avete condiviso troppi contenuti in un arco temporale ritenuto ristretto dagli standard di questo social network.