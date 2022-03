FACE FRAMING: la nuova tecnica che illumina il viso e lo scolpisce

“Capelli face framing, la tecnica di schiaritura “artistica” capace di donare luce al viso“

@foto pinterest

Questa tecnica rivoluziona un po’ le regole del Balayage, bastano due ciocche per realizzare un contouring, che sappia mettere in risalto il viso. Ci sono tantissimi modi per donare luce al viso, chi punta sul make up e chi invece ritocca il colore della propria chioma aggiungendo dei riflessi luminosi; una tecnica già proposta verso la fine del 2020, ora diventata un must 2022.

@framesi

COS’E IL FACE FRAMING

Face framing vuol dire letteralmente incorniciare il volto: il nostro viso rappresenta il quadro e la chioma la nostra cornice. Come per ogni quadro serve la giusta cornice cosi per il nostro viso servirà una schiaritura a regola d’arte. Le “schiariture”, fatte dal nostro “hair stylist”, non vengono disposte casualmente, ma in modo tale da valorizzare i lineamenti di ognuna.

@foto pinterest

Quando si effettuano trattamenti di decolorazione: meches, balayage …colpi di sole, i capelli, vengono sottoposti a tecniche che prevedono l’uso di sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i capelli…

@Gr hair project

Essendo tecniche invasive è meglio rivolgersi ai professionisti del settore. I nostri parrucchieri, oltre ad avere la manualità e la professionalità, garantiscono prodotti di qualità e di ultima innovazione; prodotti, che andranno a proteggere il capello, sia al momento stesso dell’applicazione del decolorante, preparato con la protezione, che successivamente con shampoo specifici in grado di idratare sin da subito la fibra capillare.

@Gr hair project

A CHI STA BENE?

Essendo una “schiaritura artistica”, viene eseguita in modo da armonizzare ogni viso. Per un viso spigoloso e squadrato, il colore verrà distribuito su tutta la lunghezza creando un contrasto naturale.

@foto pinterest

Per un viso tondo, la tecnica del face framing verrà disposta soprattutto sulle punte, allungando il viso. Dalle tempie, nel caso il vostro viso, avrà la forma a cuore. Il face framing, si adatta a qualsiasi tipo di taglio, l’importante è che la lunghezza delle ciocche, che circondano il viso, superi il mento.

@foto pinterest

MILLE SFUMATURE PER IL FACE FRAMING

Per quanto riguarda il colore, partiamo con il dire che, il contrasto può essere più o meno scuro, dipende dall’effetto che vogliamo dare. Può essere, simile alla colorazione inziale, effetto naturale; o più contrastante per un look più deciso.

@Gr hair project

Chi ha capelli scuri, ha a sua disposizione, una vasta gamma di tonalità che può virare sul biondo, sul rosso, caramello…..Con il castano chiaro schiariture color miele …Per le bionde sfumature che vanno dal platino al vaniglia.

@foto pinterest

Il Face framing, è adatto per chi, non vuole colorare la propria base, poiché le sfumature partono staccate dalla testa. Cambiare il proprio look, si può! Anche solo due ciocche fanno la differenza, rimanendo naturale, ma con quel tono di luce in più .