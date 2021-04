Fabiana da Manfredonia: “Transgender, difficoltà nel trovare una casa a Pescara”

Sono a Pescara oramai da 3 mesi.

Da circa un mesetto sto cercando casa qui.. vado in agenzia, trovo alcune case e va tutto bene. Alla fine però poi escono solo problemi (che non vi sto ad elencare perché sono problemi inesistenti). Io mi faccio coraggio e penso che il problema nel 2021 non sia il fatto che io sia una ragazza transgender, perché questo non è un mistero.

Vi racconto l’ultima: stamattina vedo un appartamento con un’amica in centro a Pescara con un affitto anche abbastanza alto.. La casa mi è subito piaciuta. La mia amica gli chiede tutto e logicamente dovevo chiedergli anch’io qualcosa.. Nel momento che inizio a parlare lui mi guarda stranamente e con un’aria minacciosa..

Ci dice che l’appartamento è disponibile e che aspettava una nostra risposta. Mi prendo qualche ora di tempo per decidere bene, dopodiché lo chiamo e gli dico che per me va bene.

Lui subito mi dice che l’appartamento è stato affittato “casualmente” cosi all’improvviso. Io che sono molto diretta gli chiedo subito quale sia il problema e lui mi fa capire nettamente che il problema sono io

Allora ragazzi secondo voi sarebbe giusto che da domani mi presentassi non più come Fabiana ma come la “transgender” per affittare un appartamento a Pescara?

Io sono una donna di trent’anni e chi mi conosce sa che persona leale sono. Però questa transfobia esiste e ancora una volta l’ho provata sulla mia pelle. Vi posso assicurare che non è una bella sensazione. Io non mi arrendo e vado avanti ma tutto questo mi fa SCHIFO e mi fa letteralmente venir voglia di abbandonare l’Italia.

Ragazzi aiutatemi a condividere questo post in maniera che lo possano leggere tutti.

Fabiana da Manfredonia