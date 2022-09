Fa suonare i funghi e gli alberi grazie ai loro impulsi elettrici. L’idea di una guida naturalistica del Gargano, il video

Fa suonare i funghi e gli alberi, l’idea di Luisa una guida naturalistica del Gargano che durante tutto l’anno accompagna appassionati, turisti e curiosi in Foresta Umbra ed in tutti i luoghi più suggestivi del Gargano.

Grazie agli impulsi elettrici che emana alberi, piante e funghi collegati ad un dispositivo, si creano dei suoni che ascoltati all’interno della Foresta Umbra rendono il tutto molto suggestivo.

Ad esempio ecco il suono del “Boletus aereous”, in questo periodo la foresta Umbra è ricca di tantissime varietà di funghi:

A spasso per i boschi… Le variazioni elettriche di un’Amanita cesarea convertite in musica. Partecipare ad un’escursione è come andare ad un concerto

In un frizzante pomeriggio di inizio autunno l’unica orchidea a fioritura autunnale ed i suoi impulsi elettrici trasformati in musica “Spiranthes spiralis”

Velenoso, millenario, utilizzato contro alcune forme tumorali, l’albero del Tasso suona così

