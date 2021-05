Fa discutere il nuovo slogan “Il Veneto è uno stato d’animo”, copiato il famoso claim di Inchiostro di Puglia

In queste ore su numerose emittenti televisive stanno passando i nuovi spot della campagna di promozione turistica della regione Veneto con protagonista Red Canzian che elencando tutte le bellezze del Veneto conclude con il motto “Il Veneto è uno stato d’animo”

A molti questo slogan sarà risultato familiare, è proprio cosi infatti da anni la famosissima pagina “Inchiostro di Puglia” usa questo slogan per promuovere la Puglia. Tanto che questo slogan è ormai usato da tutti i pugliesi o da molti turisti come testo delle proprie stories e dei propri post. La Pagina risponde con un simpaticissimo “Meh e che è a copiare?” specificando come ci teniamo a fare anche noi, che il Veneto è realmente una regione meravigliosa e che merita di essere visitata.

I gadget della pagina “Inchiostro di Puglia” con lo slogan “La Puglia è uno stato d’animo“