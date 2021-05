Eyewear Made in Italy, il talento di Oscar Mamooi

Oscar Mamooi personalità irriverente e audace; i suoi anni milanesi sono caratterizzati dalla sua lunga esperienza come door selector del mitico Club Plastic di Milano.

La collezione di occhiali firmata Oscar Mamooi è pensata per chi ama osare, ha come fonte di ispirazione la connessione tra uomo e natura. La collezione ICELAND, propone montatura frastagliate e irregolari come l’imprevedibile forme degli iceberg, trasparenze alternate a spettacolari effetti iridescenti che richiamano il bagliore del ghiaccio.

Montature dal design audace, modelli oversize a lente tonda e squadrata o montature dalle forme più allungate e cat-eye. Tutte realizzate con varie combinazioni di materiali e texture.







Il modello AURORA ad esempio si ispira alla lucentea struttura architettonica dei ghiacciai con il suo fronte che ricorda le forme di una farfalla sinuosa con dettagli sulla cornice come elementi glaciali

Il modello UTOPIA, sofisticato dal sapore nostalgico anni ‘50, con una forte femminilità quasi felina, ma al tempo stesso rivoluzionaria.

KRYSTALLINE invece è audace e ispirato al Glam rock anni ‘70 con la sua forma ovale racchiusa in una cornice che simula prospettive analoghe a raggi lunari..

E poi ancora: UNISON, geometrico e rigido con un nucleo in titanio, OCEANIA dal design ottagonale, delicato ed elegante, PARADISIA romantico e poetico nelle sue forme naturalmente pure e infine MEDULLA, ispirato ad una creatura marina gelatinosa impalpabile e sfuggente, evanescente e adatto ad un look fluido, per un nuovo concetto di design.