Evento “Un albero per il futuro” all’Oasi Laguna del Re

La primavera è alle porte e Manfredonia si adopera per diventare più “green” a vantaggio della vivibilità della città e della promozione turistica.

Questa mattina il Vicesindaco Giuseppe Basta e la consigliera provinciale Liliana Rinaldi hanno preso parte a “Un albero per il futuro” presso l’ Oasi Laguna del Re (di proprietà del Consorzio per la Bonificata della Capitanata), divenuta occasione propozia per aprire a tanti visitatori questo straordinario scrigno di biodiversità naturalistica e paesaggistica.

Nel corso dell’evento – organizzato dalle associazioni Centro Studi Naturalistici Onlus, Fare Natura, Pro Natura, Daunia TuR, WWF Foggia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia e promosso dall’Arma dei Carabinieri Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – sono stati piantati dei piccoli alberi a simboleggiare l’inizio di un nuovo futuro ecosostenibile ed ecocompatibile per un territorio che ha già pagato a caro prezzo, in termini di ambiente e di salute, scellerate scelte di sviluppo.