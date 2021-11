Evento storico-culturale nel museo storico dei pompieri di Manfredonia

Domenica 19 dicembre 2021, il Vigile del Fuoco Mario Trematore che nella notte tra l’11 e 12 aprile del 1997 fu protagonista del salvataggio della Sacra Sindone, sarà ospite del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia per raccontare l’evento che gli cambiò la vita. L’ex Vigile del Fuoco Mario Trematore, l’icona vivente, ancora con le mani nere e il cuore confuso, ci racconta che mentre era intento a salvare il lenzuolo più venerato e misterioso del mondo, dopo averlo strappato alle fiamme con una mazza battente ed una disperazione sovrumana, guardava nel vuoto mentre quella sera prima durante l’intervento stava lì, dietro una colonna del Duomo e diceva a se stesso: “Mario, tocca a te”, devi andare a salvare il simbolo della cristianità, la reliquia adorata da due miliardi di persone. Racconta che mentre era intento alle operazioni di salvataggio della sacra reliquia, gli tornavano nella sua mente alcuni episodi che segnarono la sua esistenza come quando a Torino il 13 febbraio del 1983 entrò nel cinema Statuto in fiamme facendosi strada tra tutti quei cadaveri sul suo percorso, oppure l’8 ottobre del 1996 quando intervenne a San Francesco Al Campo piccolo Comune vicino alla città metropolitana di Torino per soccorrere i feriti ed i sopravvissuti dell’Antonov AN-124, l’aereo uscito di pista per un errore del pilota. I ricordi di colpo svaniscono per far posto a quella notte dell’11 aprile del 1997, mentre la gente applaudiva ed il sindaco piangeva, Mario il pompiere sveniva e si riprendeva, ringraziava, gridava insieme ai colleghi della Squadra 21 mentre l’aria gli pareva non entrare in bocca, mentre il viso e le mani erano nere, mentre il fumo era sceso nei suoi polmoni e non voleva più andar via, nonostante decenni di mestiere forte e duro e con dentro tanta passione. Preso dalla sua profonda emozione, continua a raccontare che l’evento miracoloso di quella sera, gli valse il salvataggio del lenzuolo che avvolse Gesù buttandosi tra le fiamme, sferrando poderosi colpi di mazza sugli gli otto strati di cristallo fino a frantumarlo e prendere tra le mani la cassa d’ argento mentre intorno a lui c’erano preti che piangevano in preda alla disperazione.

Mario Trematore, Foggiano, ormai quasi settantenne, un fisico grande ed una testa piena di riccioli e ricordi, architetto, poeta e scrittore di sport per hobby, ufficiale dei Vigili del Fuoco un pensione, dice che a distanza di anni gli telefona tanta gente, lo chiamano le persone malate di malattie incurabili dicendogli di avergli salvato la speranza. E’ incredibile ciò che Mario è riuscito a fare con la sua fede, con una mazza e con le sue mani rugose che accompagneranno in Museo i Vostri bambini e durante le prove di spegnimento che faranno insieme a lui sotto la sua attenta guida e che accompagnerà anche gli ospiti durante la visita guidata in realtà virtuale del Museo. Causa l’emergenza pandemica, l’evento sarà a numero chiuso e prevede.

Caffè di benvenuto;

Buffet di pizza e bevande;

Vestizione dei bambini da pompiere;

Visita guidata in realtà virtuale in compagnia di Mario Trematore;

Racconto dell’evento da parte del protagonista Mario Trematore che salvò la Sindone nei pressi della exibition dedicata all’incendio;

Intrattenimento nell’area ludica interattiva (genitori e bambini);

Intrattenimento nelle aeree ludiche dedicate ai piccoli;

Prove di spegnimento delle fiamme;

Omaggio del cartoncino rigido da ritagliare per ricavare l’autoscala dei Vigili del Fuoco.

Costo del biglietto di ingresso: Adulti 12 euro – Bambini 10 euro

Ingresso ore 10.00 – Inizio ore 10.30 – Durata evento 2,5 ore circa

Le prenotazioni possono essere fatte ai numeri telefonici 0884541995 – 3400852706

La direzione scientifica del Museo