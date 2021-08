Evento speciale di FestambienteSud con DJ GRUFF & Toni Tarantino live. Venerdì 20 agosto a Monte Sant’Angelo

DJ GRUFF & Toni Tarantino live saranno protagonisti dell’evento speciale di FestambienteSud che, venerdì 20 agosto alle 21.30 in Largo Tre Ottoni a Monte Sant’Angelo, chiuderà la stagione estiva.

“La serata avrà per noi un significato particolare, perché segna il ritorno di Urban Regeneration Jam, la nostra iniziativa dedicata alla rigenerazione urbana, e rappresenta al contempo l’evento di chiusura di FestambienteSud e l’inizio delle attività della Green Cave, con la presentazione del calendario delle iniziative per le stagioni autunnali e invernali”, spiega Franco Salcuni, direttore culturale della manifestazione, che aggiunge: “per questo evento speciale abbiamo scelto DJ GRUFF, storico esponente del movimento Hip Hop italiano, accompagnato da Toni Tarantino alle tastiere”.

Sandro Orrù, artisticamente noto come DJ Gruff, Gruffetti o Lowdy N.C.N., classe ‘68, è un disc jockey italiano conosciuto per la sua originalità nell’interpretare le tecniche dello scratch e del rap. Dal 1982 DJ Gruff si esprime nella cultura Hip hop, in Italia, come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore; ha fatto parte di diversi gruppi/collettivi/crew come i The place to be (Next One, Carrie D, Igor, Nando- Boogie e Mr Hyde) i Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi, …) i Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One) gli Isola Posse All Stars ed è tra i fondatori dei Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda) con cui ha realizzato l’album SxM, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip hop italiano.

DJ Gruff vanta una produzione musicale ricchissima che vede collaborazioni con musicisti, mc’s, breakers, street artisti di tutto il mondo. Dal 1996 collabora con Alien Army, il collettivo che rappresenta l’unione dei più grandi talenti italiani sul giradischi. Nel 2001 si trasferisce in Giappone dove studia, le tecniche del giradischi. Un arricchimento che lo porta a produrre l’eccentrico album frikkettonism, registrato mixato e stampato a Tokyo. Dai primi anni ‘80 ad ora, il suo rap si è sviluppato dentro i suoi dischi fino a perdersi nella scomposizione sillabicoragionamentale (tecnica che caratterizza il suo stile inconfondibile). Nel 2014, l’incontro con il più grande trombonista contemporaneo, Gianluca Petrella, dà origine ad una collaborazione prolifica che esplora una visione sperimentale dove rap, Hip hop, scratch e Jazz si incontrano in un sodalizio artistico incredibilmente intenso e libero da preconcetti.

Nel 2019 esce l’album “August11th” di DJ Gruff & RayZa prodotto con Gianluca Petrella feat. Reggie Reg dei Crash Crew, Grandmaster Caz, Grand Wizzard Theodore, Sadat X, Ekspo, Kemar Williams, Ramtzu, Uomodisu, Antonio Tarantino, Diego Martino, Allien Army e 2ph13b. L’album “August 11th” è un omaggio alla cultura hip-hop, nata nel Bronx il giorno 11 Agosto, 1973 quando Kool Herc organizza al 1520 di Sedgwick Avenue (Bronx, New York) quella che viene considerata la prima festa Hip hop della storia. Nel 2020 sono usciti gli album: “Lcdb” di DJ Gruff & Antonio Tarantino feat. Gianluca Petrella, Diego Martino e Roberto Chiga e “Passi” di DJ Gruff & Gianluca Petrella feat. Petra Magoni, Antonio Tarantino, Diego Martino e Roberto Chiga.

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3jX94ov

La XVII edizione di FestambienteSud gode del sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di – D.G.R. n. 1570/2020 – A.D. 499/2020 e del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo; è promossa e sostenuta da Legambiente onlus – Comune di Vieste – Comune di Monte Sant’Angelo, in sinergia con il progetto Generazione Circolare sostenuto da UPI – Unione Province d’Italia e con il partenariato di Eurosintex e Montello.