Evento Plastic Free nel Parco Regionale dell’Incoronata

Dopo il grande successo dell’iniziativa dello scorso 23 maggio presso la Pineta grande di Siponto,

l’associazione Plastic Free onlus di Capitanata, con il suo referente provinciale Alessandro SCOLOZZI,

ha deciso di continuare l’attività di raccolta plastica in provincia di Foggia con una grande iniziativa

presso il Parco regionale dell’Incoronata. L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, come altri

promossi sul territorio pugliese, previsto per la mattina di domenica 13 giugno 2021 a partire dalle

09.30 prevede, appunto, la raccolta di rifiuti e materiali plastici abbandonati nell’area pic-nic del bosco

dell’Incoronata.



All’evento in programma, parteciperà anche l’associazione Motoclub Foggia, che ha condiviso lo spirito

dell’iniziativa, con alcuni suoi componenti.



L’evento, aperto a chiunque voglia condividere l’iniziativa che ha anche lo scopo di sensibilizzare

l’opinione pubblica e le istituzioni, avrà inizio alle 9.30 e si concluderà alle 12.30. Potranno partecipare

tutti e di tutte le età, scolaresche, famiglie, ragazzi, comitati cittadini o associazioni desiderosi di dare

il proprio contributo.



I sacchi per la raccolta saranno consegnati in loco, mentre ai partecipanti è consigliato di munirsi di

guanti da giardinaggio e/o di una pinza telescopica per raccolta rifiuti oltre che la mascherina.

I minori dovranno essere accompagnati dai genitori che firmeranno una liberatoria. Ai fini della

tracciabilità si rende obbligatoria la registrazione da effettuarsi cliccando al link

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13giu-foggia/



08/06/2021

Alessandro SCOLOZZI

Referente Provincia di Foggia

Associazione Plastic Free Onlus