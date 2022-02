Evento “In piedi costruttori di pace”, PD ringrazia ed invita a partecipare

Il Partito Democratico di Manfredonia ringrazia gli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale, Pastorale Giovanile e Caritas per l’organizzazione dell’evento sit-in per la pace “In piedi costruttori di pace” che si terrà Martedì 1 Marzo alle ore 20.00 in Piazza del Popolo.

La sensibilità dimostrata ancora una volta da Padre Franco Moscone, verso un tema al quale la nostra comunità è sempre stata sensibile, non può che indurci ad uno sforzo generale per invitare i nostri iscritti, le nostre iscritte, i/le simpatizzanti e tutta la cittadinanza a partecipare attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia che sta vivendo il nostro continente in queste ore.

“Tutto ciò che l’uomo ha imparato dalla storia, è che dalla storia l’uomo non ha imparato niente.” Friedrich Hegel