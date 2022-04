Evento in Camera di Commercio per l’Aeroporto Gino Lisa

Come anticipato nel Comunicato Stampa del 13 aprile, l’evento di venerdì prossimo è stato strutturato per favorire una condivisa visione futura dello scalo nonché promuovere sinergie da attuare affinché lo stesso possa svilupparsi e conseguire il pieno successo.

Dopo l’introduzione di Peppe Scillitani e i saluti del Presidente della Camera di Commercio Damiano Gelsomino i lavori avranno inizio con l’intervento del Presidente del Comitato VGL Sergio Venturino.

L’evento prevede una prima parte che si articola con due relazioni

Aeroporto ed economia del territorio

(dott. Michele Frisoli, CEO Manta Group)

Security, Sviluppo Internodale e Tecnologico, Cargo

(prof. Alberto Servienti, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali Politecnico di Milano)

Segue la Tavola Rotonda su “Gino Lisa: sviluppo e futuro dell’aeroporto” che vede come partecipanti per la Regione Puglia il Presidente Michele Emiliano, il Vicepresidente Raffaele Piemontese, l’Assessore Rosa Barone e per Aeroporti di Puglia il Presidente Antonio Vasile.

Saranno successivamente coinvolti nella Tavola Rotonda i Rappresentanti Istituzionali delle regioni interessate: Presidente della Regione Molise Donato Toma, Direttore Generale Dip. Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Roberto Tricomi, Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, Vicepresidente della Provincia di Campobasso Orazio Civetta, Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, Sindaco di Potenza Mario Guarente, Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Durante la seconda parte della Tavola Rotonda “Sinergie tra i Territori” i partecipanti tratteranno le seguenti tematiche:

collegamenti di mobilità da/per il Gino Lisa

uso domestico e internazionale

crescita dei flussi turistici

sviluppo del cargo leggero

Per la città di Foggia verranno posti in evidenza gli interventi necessari alla realizzazione dei servizi di terra extra aeroportuali.

L’ultima parte del convegno prevede brevi interventi programmati finalizzati ad affrontare argomenti specifici:

benefici per le comunità residenti in altre regioni o all’estero

risvolti per il turismo religioso

offerta dei servizi a terra

destagionalizzazione del turismo

esportazione prodotti agroalimentari

nuova offerta dei Tour Operator

cargo leggero

A questa fase dei lavori prenderanno parte Il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, per RIS–Rete Imprese Sud Raffaele Cariglia, il Presidente Federalberghi di Foggia Gino Notarangelo, l’imprenditore GiuseppeDi Carlo.

Si ringrazia il dott. Francesco Borgese che ha curato la comunicazione marketing dell’evento e le relazioni con gli sponsor.

Tra gli ospiti: Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci, Docenti Universitari, Presidenti di Associazioni di categorie e civiche, Presidenti di Parchi Nazionali, Presidenti degli Ordini Professionali della Provincia di Foggia, Rappresentanze Sindacali, Segretari e Responsabili di Partiti politici.

La diretta del Convegno sarà a cura di Mitico Channel e visibile su Facebook, Twitter, YouTube e Platform Wim oltre che sulla pagina FB del Comitato VGL

https://www.facebook.com/mitico.channel.foggia

https://www.youtube.com/channel/UCUFI079zZKkhhqUzxSG6gLQ

https://platform.wim.tv/#/webtv/Mitico

https://www.facebook.com/ComitatoVolaGinoLisaUfficiale/