Evento del CPIA oggi a Manfredonia

Istruzione, integrazione e dignità sono gli strumenti per l’affermazione della legalità che va combattuta non solo con la coercizione, ma soprattutto con la prevenzione attraverso la tutela e l’assistenza delle fasce più fragili.

Oggi pomeriggio ho piacevolmente preso parte all’appuntamento “Tra caffè di carta e pillole di legalità, il CPIa 1 Foggia si presenta al territorio”, a cui hanno preso parte la Prof.ssa Antonia Cavallone (Dirigente scolastico CPIA1 Foggia), il Prof. Francesco Di Palma (Dirigente scolastico I.C. Ungaretti-Calcultta), il Prof. Luigi Talienti (Dirigente scolastico Ipeoa “M.Lecce”), il Prof. Paolo Farina (Dirigente scolastico CPIA Bat, autore del libro “Cento caffè di carta”), la Dott.ssa Daniela Marcone (Vice Presidente Associazione Libera Contro le Mafie).

Il CPIA da otto anni, a Manfredonia, si occupa di istruzione per adulti ed integrazione per gli immigrati. Una seconda chance per rimettersi in gioco nella vita sociale e lavorativa, in un territorio anch’esso alla ricerca di riscatto. Uno stimolo importante, partendo dalla dignità nel trovare il proprio posto nel mondo. Avere cura dei più fragili, nom lasciare indietro nessuno é tra le modalità più efficaci per sconfiggere l’illegalità perché la mafia si manifesta in diverse forme, tutte pericolose e tutte da combattere.