Martedì 1 marzo conferenza stampa con Emiliano, Piemontese e Lopane.

Martedì 1 marzo prossimo, alle ore 11:00, a Bari, nella Sala Agorà del Padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante, ospite il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, l’assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica Gianfranco Lopane, il dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport per Tutti Benedetto Giovanni Pacifico, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, il direttore generale di ASSET Elio Sannicandro, il presidente di ANCI Puglia Domenico Vitto e il sindaco di Giovinazzo e delegato di ANCI Puglia alla Mobilità sostenibile, Qualità urbana e corretti stili di vita Tommaso Depalma terranno una conferenza stampa su una stagione di eventi sportivi legati alla bicicletta che si apre domenica 3 aprile quando da Bari partire il dodicesimo Giro d’Italia Handbike e proseguirà, fra l’altro, con il campionato italiano di ciclismo 2022 assegnato da Federiclismo alla Puglia d la Gran Fondo del Gargano. Nell’occasione saranno illustrati i progressi del cosiddetto “Patto di Mattinata”, cresciuto fino a coinvolgere più di ottanta Comuni pugliesi per lo sviluppo della Puglia come destinazione turistica per chi pratica sport su due ruote.