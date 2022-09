Eventi per il tempo del Creato a Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Sabato 10 settembre 2022, alle ore 20.30, presso il Porto Turistico “Marina del Gargano” a Manfredonia, si terrà l’evento “Una voce per il Creato”.



Il concerto, organizzato dalla comunità Laudato si di San Giovanni Rotondo, in collabora- zione con la Pastorale Sociale e Giovanile dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Gio- vanni Rotondo, rientra tra le iniziative per il Tempo del Creato, periodo ecumenico indetto da Papa Francesco e che ogni anno, dal 1 settembre al 4 ottobre, riunisce in preghiera i cristiani di tutto il mondo.



Alla serata musicale parteciperanno i giovani artisti del nostro amato Gargano che si esi- biranno con brani aventi come tema la cura del Creato e delle persone.

Tra gli ospiti ci sarà la presenza di My Soul, band cristiana della Pastorale Giovanile del- l’arcidiocesi.

Le iniziative continuano domenica 11 settembre nella città di San Giovanni Rotondo.

In Piazza dei Martiri si terrà la mostra green “Passione e amore per il creato” con diverse aziende del Promontorio impegnate in buone pratiche nell’ambito della difesa dell’am- biente, dell’agricoltura sostenibile e dell’ecologia integrale.



L’esposizione sarà disponibile dalle ore 19.00 alle ore 21.30.

La comunità Laudato si di San Giovanni Rotondo, in comunione con le comunità di tutto il mondo promuove una serie di iniziative di preghiera e di sensibilizzazione per tutto il mese, provando a coinvolgere i giovani del territorio partendo dalla bellezza del creato che inte- ressa il Promontorio del Gargano.



Per maggiori informazioni sugli eventi contatta:

Maria Stella Alemanno +39 3388591102 / laudatosisgr@libero.it

Ufficio stampa comunità Laudato si San Giovanni Rotondo