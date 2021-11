Eventi “Christmas Edition” de La Traccia Nascosta

Dopo un lungo periodo di “astinenza” dà vita sociale, La Traccia Nascosta A.P.S. presenta una ricca programmazione invernale e natalizia, che dimostra a 10 anni dalla sua nascita, tutta la vitalità e le energie della Associazione Culturale.

I concerti in calendario toccano tutti i generi musicali (classica, lirica, jazz, blues, rock, folk..), ma ci saranno anche incontri letterari, anteprime cinematografiche e masterclass.



Per velocizzare le operazioni d’ingresso, si invita a recarsi anticipatamente e personalmente in sede per richiedere l’iscrizione alla associazione (tesseramento obbligatorio annuo €10,00). I 16 eventi in programma si svolgeranno presso la nostra sede associativa, sita in Via San Francesco n°66 – Manfredonia 71043 (FG).

Per restare sempre aggiornato sul singolo evento vi invitiamo a consultare i nostri canali social e il sito (Home – La traccia nascosta A.P.S.).Gli eventi si svolgeranno secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sarà gradita la prenotazione per i soci, controllo obbligatorio green pass.