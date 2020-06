Send an email

Evasione di massa del 9 marzo, custodia cautelare per 15 protagonisti di rapine alle auto fuori dal carcere

E’ in corso di esecuzione un’importante operazione anticrimine da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia e degli Agenti della Squadra Mobile della locale Questura, su ordine della Procura della Repubblica di Foggia, consistente nell’esecuzione di una misura cautelare applicativa della custodia in carcere a carico di 15 detenuti, ritenuti a vario titolo gli autori delle rapine di autovetture avvenute fuori dal carcere della città, dopo l’evasione in massa del 9 marzo 2020.