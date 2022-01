Evacuato uno dei palazzi più alti di Margherita di Savoia: “Rischio crollo”.

Uno dei palazzi più alti di Margherita di Savoia, in Via Africa Orientale, è stato evacuato stamane per rischio crollo.

All’interno della palazzina resta una inquilina, positiva al Covid, ed alcune attività commerciali.

Le indagini diagnostiche hanno accertato che la staticità dell’immobile è a rischio e adesso dovranno determinare una scelta fra la messa in sicurezza dello stabile, oppure la sua demolizione e ricostruzione.