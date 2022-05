Eurovision Song Contest: eliminati Achille Lauro e Emma Muscat

Ale Cattelan, Laura Pausini e Mika

In attesa della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Torino, scopriamo chi sono gli eliminati delle due semifinali.

La finale della 66esima edizione dell’Eurovision si svolgerà sabato 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino.

Nell’ultima semifinale sono stati eliminati Achille Lauro che rappresenta San Marino con la sua canzone Stripper ed Emma Muscat per Malta con la sua I Am What I Am.

Nella serata finale si sfideranno 25 paesi:

Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”

Armenia: Rosa Linn, con “Snap”

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con “Með Hækkandi Sól”

Lituania: Monika Liu con “Sentimental”

Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”

Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”

Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con “Trenulețul”

Paesi Bassi: S10 con “De diepte”

Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’

Repubblica Ceca: We Are Domi con ‘Lights Off‘

Azerbaijan: Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’

Polonia: Ochman con ‘River’

Finlandia: The Rasmus con ‘Jezebel’

Estonia: Stefan con ‘Hope’

Australia: Sheldon Riley con ‘Not The Same’

Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’

Romania: WRS con ‘Llámame’

Serbia: Konstrakta con ‘In Corpore Sano’

Italia: Mahmood & Blanco con ‘Brividi’

Francia: Alvan & Ahez con ‘Fulenn’

Inghilterra: Sam Ryder con ‘SPACE MAN’

Spagna: Chanel con ‘SloMo’

Germania: Malik Harris con ‘Rockstars’

Come si concluderà l’Eurovision Song Contest quest’anno? In ogni caso, forza Italia!