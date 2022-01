Eurovision: si cercano 600 volontari, domande entro 14/2

Eurovision: si cercano 600 volontari. L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, la manifestazione canora internazionale in programma tra il 10 e il 14 maggio è alla ricerca di 600 volontari

La ricerca è rivolta a personale per mansioni di supporto all’organizzazione delle attività gestite dalla Città, che comprendono “gestione flussi e servizi al pubblico interni alle sedi e nelle aree esterne, informazioni sulle sedi e turistiche, accoglienza delegazioni, presidi sala stampa e delegation area, accrediti, trasporti, attaché referenti per delegazioni, collaborazione in segreteria volontari, supporto organizzativo pre manifestazione”.

La domanda è da presentare entro il 14 febbraio e i luoghi principali di servizio saranno il Pala Alpitour e aree limitrofe, l’area di piazza Castello, eventuali hotel che ospitano le delegazioni.

Attività di volontariato

I volontari e le volontarie potranno essere di supporto all’organizzazione delle attività gestite dalla Città di Torino:

gestione flussi e servizi al pubblico interni alle sedi e nelle aree esterne,

informazioni sulle sedi e turistiche,

accoglienza delegazioni,

presidi sala stampa e delegation area,

accrediti, trasporti,

collaborazione in segreteria volontari

“attaché” che prevede di entrare in contatto con una delegazione designata (è richiesta la conoscenza della lingua inglese)

Numero di persone richieste per l’attività: 600 giovani maggiorenni

Il volontariato potrà essere svolto solo nel caso in cui si possano esibire tutti i titoli (Green Pass, tamponi, ecc.) richiesti per l’accesso all’area di servizio nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione al Covid-19, dei loro successivi adeguamenti e del protocollo che la manifestazione adotterà.

Per maggiori informazioni scrivere a volontarieurovision@comune.torino.it

Periodi di servizio

dall’1 al 25 aprile

dal 26 aprile al 7 maggio

dall’8 al 14 maggio

dal 15 al 20 maggio

La disponibilità minima richiesta è di almeno 3 turni.

Si potrà scegliere compilando il form d’iscrizione se dare la propria disponibilità:

tutto il giorno oppure

oppure la mattina (indicativamente dalle 7:00 alle 14:00) oppure

(indicativamente dalle 7:00 alle 14:00) oppure al pomeriggio (indicativamente dalle 13:00 alle 19:00) oppure

(indicativamente dalle 13:00 alle 19:00) oppure la sera (indicativamente dalle 18:00 alle 00:00)

Benefit

I volontari e le volontarie selezionate verranno dotati di un uniforme di riconoscimento da indossare durante i turni di servizio, del biglietto di trasporto pubblico, di un buono pasto; non è prevista l’accomodation dei volontari non residenti in Torino.

Riunione informativa

Incontro di formazione obbligatorio è previsto per fine febbraio 2022. Luogo e data verranno comunicati tramite mail. Seguiranno selezioni accurate e assegnazioni secondo criteri e necessità concordati con l’ente organizzatore. Per le varie tipologie di servizio si prevedono formazioni specifiche.

L’attività di volontariato presso l’‘Eurovision Song Contest è organizzata dall’Area Eventi della Città di Torino in collaborazione con Città di Torino Area Giovani e Pari Opportunità ufficio volontariato giovanile

Come candidarsi

Se hai meno di 30 anni e non sei ancora iscritto a Giovani x Torino, prima di iscriverti all’attività “Eurovision” devi compilare il Modulo di iscrizione GxT che è necessario per attivare l’assicurazione che ti tutela quando partecipi alle attività.

Se invece sei già iscritto ai GxT (o ti sei appena iscritto) oppure se hai più di 30 anni iscriviti all’attività “Eurovision Song Contest 2022”

compilando questo form

entro il 14 febbraio 2022 salvo esaurimento dei posti disponibili.