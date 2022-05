Eurovision: questa sera è il turno di Achille Lauro. Favorita l’Ucraina

Dopo il successo della prima serata, che in Italia ha convito quasi il 27% di share, questa sera ritorna su Rai1 in prima serata la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Prima della finale di sabato 14, in cui l’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, in diretta da Torino il concorso europeo questa sera prosegue con altre esibizioni e sorprese speciali.

L’appuntamento, condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, questa sera vedrà altri Paesi gareggiare. Questa sera si esibirà la Finlandia con The Rasmus “Jezebel”, Israele con Michael Ben David “I.M”, la Serbia con Konstrakta “In corpore sano”, Azerbaijan con Nadir Rustamli “Fade to Black”, la Georgia con Circus Mircus “Lock Me In”, Malta con Emma Muscat “I Am What I Am”, l’Australia – Sheldon Riley “Not the Same”, Cipro con Andromache “Ela”, l’Irlanda con Brooke “That’s Rich”, la Macedonia del Nord con Andrea “Circles”, l’Estonia con Stefan “Hope”, la Romania con WRS “Llámame”, la Polonia con Ochman “River”, il Montenegro con Vladana “Breathe”, il Belgio con Jérémie Makiese “Miss You”, la Svezia con Cornelia Jakobs “Hold Me Closer” e la Repubblica Ceca con We Are Domi “Lights Off”

Il più atteso è, ovviamente, Achille Lauro che rappresenterà San Marino. Dopo la sconfitta a Sanremo, Lauro si è presentato ad una selezione di cantanti italiani per rappresentare il piccolo paese nella competizione europea. Lauro, molto applaudito ieri durante le prove, non tiferà Italia, dunque, ma San Marino.

Per i concorrenti italiani, però, non c’è nessuna paura. “È una bella canzone, che resta, se vincerà sarà perché se lo merita. Pensiamo solo alla performance, non alla vittoria finale, quella la deciderà la gente, sennò non ne usciamo vivi. Poi, certo, se vinceremo saremo felici”

I bookmaker li danno tra i favoriti, secondi dietro l’Ucraina. Mahmood e Blanco, però, non polemizzano sulla dimensione emotiva che per ovvie ragioni giocherà un ruolo decisivo in quest’edizione. “Bisogna essere sinceri – dice Blanco. Su un tema così grande qualsiasi cosa diciamo suona banale. Non siamo noi a cambiare il mondo anche se speriamo che da qui arrivi un messaggio che unisce. E comunque la Kakush Orchestra ha talento indipendentemente dalla tragedia”.

L’appuntamento per la semifinale odierna è subito dopo il TG1. Al commento italiano ci sarà l’irriverenza di Cristiano Malgioglio e la professionalità di Gabriele Corsi.