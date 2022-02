Eurovision: la Russia è stata esclusa dalla gara

L’European Broadcasting Union (Ebu), organizzatrice dell’evento Eurovision Song Contest, ha deciso oggi 25 febbraio l’esclusione della Russia dalla gara.

L’edizione 2022 dell’Eurovision si terrà in Italia, precisamente a Torino dal 10 al 14 maggio.

Visti gli eventi che coinvolgono la nazione russa e quella ucraina la decisione non poteva che ricadere sull’esclusione della Russia dalla competizione musicale, non permettendole quindi di presentare alcun artista.

La società organizzatrice dell’evento ha dunque comunicato la decisione attraverso un comunicato stampa, sottolineando tuttavia la sua posizione apolitica. Si legge dunque:

“Il Comitato Esecutivo dell’EBU ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall’organo di governo dell’Eurovision Song Contest, ovvero il Comitato esecutivo, sulla base delle regole dell’evento e dei valori dell’EBU. La raccomandazione del Comitato esecutivo è stata supportata anche dal comitato televisivo dell’EBU.”

Il comunicato continua ancora:

“La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa nel Contest di quest’anno porterebbe discredito sulla manifestazione. Rimaniamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l’Europa su un unico palco”.

Questa ci sembra la decisione migliore che l’organizzazione potesse prendere alla luce dei tragici eventi.