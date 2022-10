Europa Verde Manfredonia: “Superare le luminarie natalizie, meglio soluzioni diverse”

Non appena finisce l’estate il consumismo imperante ci ricorda che sta per arrivare Halloween e subito dopo la grande corsa al Natale. Ognuno vive il Natale secondo il suo credo e i suoi valori. Certo, in questo momento storico abbiamo dei doveri che ci richiamano ad essere più sobri ed attenti alle persone e all’ambiente.



Ecco perché se si vuol replicare l’esperienza delle luci d’autore, a costo zero per i cittadini, ci chiediamo se non sia il caso di introdurre tecnologie nuove, innovative, in grado di aumentarne significativamente sia la spettacolarità che il valore culturale. Superare le luminarie insomma, con conseguenze dal punto di vista logistico, del consumo di energia, della scarsa, anzi inesistente, flessibilità. Una soluzione diversa e fattibile in città sarebbe quella di dirottare, totalmente o parzialmente, verso il light mapping.

Per chi non sapesse di cosa si tratta è una illuminazione con videoproiettori collegati a PC che realizzano spettacolari effetti visivi: una vera forma di arte. Saremmo una città che va oltre le lampadine cinesi, avremmo un evento meno costoso, meno energivoro, in grado di incrociare altre forme d’arte propulsivo dal punto di vista culturale, capace di rispondere ai grandi temi del nostro tempo: la crisi economica ed energetica legata alla guerra e i cambiamenti climatici.



Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Coportavoce Europa Verde – Manfredonia