Estrazione della “Lotteria Natale 2021 i Presepi a Manfredonia”

Oggi 09/01/2022 alle ore 17,00 in Manfredonia, Lungomare Nazario Sauro, 37 presso il LUC “Peppino Impastato”, il sottoscritto MARZULLO ANTONIO nato a Manfredonia (FG) il 01 ottobre 1967, residente a Manfredonia(FG) 71043 al parco Sicilia n. 02, in qualità di rappresentante legale dell’ente “Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia (C.F. 92016940717) con sede provvisoria a Manfredonia alla via Zara n. 63 (recapito telefonico 349.6631336), dà atto che alle ore 17,05 sono iniziate le procedure preliminari per l’estrazione pubblica della lotteria denominata “Lotteria Natale 2021 i Presepi a Manfredonia”, manifestazione di sorte locale NULLA OSTA n.223 del 27/10/2021 rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della quale, come previsto dal 1° comma dell’art. 14 del D.P.R. 430/2001, è stata data comunicazione al Prefetto della provincia di Foggia ed alla Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia tramite email pec in data 11/11/2021.

Si è ricevuto Nulla-osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato n.223 del 27/10/2021

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del citato decreto le modalità di estrazione della lotteria sono state rese note al pubblico mediante affissione nei locali della Sede di Via Zara n.63 nel Comune di Manfredonia, sul sito internet ufficiale dell’Associazione https://www.aiapmanfredonia.it e sul social Facebook ufficiale dell’Associazione http://www.facebook.com/AIAPManfredonia/

[x] Prima dell’estrazione si è provveduto a ritirare tutti i registri e i biglietti rimasti invenduti: Blocchetto Numero Biglietti Numero

xxxxxxxx xxxxxxx

Tutti i biglietti risultano venduti.

[x] Le serie e la numerazione corrispondono a quelle indicate nella fattura n. 60 del 19/10/2021 emessa dalla ditta: STAMPA & ARTE ARMILLOTTA sas di Armillotta Sonia e C.;

Dopo aver comunicato al pubblico i sopra riportati dati ed aver informato che l’imposta sui premi rimarrà a carico dell’ente organizzatore1, alle ore 17:20 si inizia la procedura di estrazione con/senza la presenza dell’incaricato del Sindaco del Comune di Manfredonia :

Sig./ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_

Il sorteggio avviene con la seguente modalità: vengono estratti i numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti emessi, corrispondente al numero dei premi messi in palio (10), in ordine crescente d’importanza (così come previsto dall’art. 9 del regolamento) da persone presenti bendate.

Nello specifico i premi messi in palio saranno assegnati in ordine inverso di estrazione in modo che il primo estratto si aggiudicherà il premio numero 10, l’ultimo estratto si aggiudicherà il premio numero 1. I numeri dei biglietti vincenti, composti da 4 cifre (dal n° 0001 al n° 3600), saranno sorteggiati da 2 diverse urne:

La prima, 10 numeri, dal n°0 al n°9;

La seconda, 4 numeri, dal n°0 al n° 3;

Il numero di ciascun biglietto vincente sarà sorteggiato procedendo come segue: Dalla prima urna verrà sorteggiato il numero relativo alle unità;

Dalla prima urna verrà sorteggiato il numero relativo alle decine di unità;

Dalla prima urna verrà sorteggiato il numero relativo alle centinaia di unità;

Dalla seconda urna verrà sorteggiato il numero relativo alle migliaia di unità; (il numero 3 sarà inserito di volta in volta solo se il numero relativo alle centinaia è inferiore a 6 o il numero 6 precede la decina e l’unità 0 e 0. Il numero 0 non sarà inserito solo nel caso i numeri estratti in precedenza siano 000.)

Nel caso in cui venga sorteggiato un numero relativo ad un biglietto invenduto, il sorteggio sarà considerato nullo e si procederà immediatamente ad un nuovo sorteggio. Risultano venduti tutti i tagliandi perciò ogni sorteggio sarà ritenuto valido, solo nel caso in cui venga sorteggiato il numero di un tagliando già sorteggiato, il sorteggio sarà considerato nullo e si procederà immediatamente ad un nuovo sorteggio.

Sono estratti i seguenti numeri:

PREMIO N°10 Orso Polare Sci (THUN).

Biglietto vincente 0 0 6 6

PREMIO N°9 Tagliacapelli (DUCATI IMETEC).

Biglietto vincente 3 2 8 5

PREMIO N°8 Carta Buono Spesa Alimentari 50 euro (Despar).

Biglietto vincente 2 3 2 3

PREMIO N°7 Centrifuga (Compact Ariete).

Biglietto vincente 3 2 0 8

PREMIO N°6 Percorso Benessere per 2 persone (Regio Hotel Manfredi).

Biglietto vincente 3 2 2 0

PREMIO N°5 Cena per 2 persone dal valore di euro 80 (Rist. Coppolarossa).

Biglietto vincente 2 7 6 5

PREMIO N°4 Macchina per caffè dolce gusto (De Longhi).

Biglietto vincente 0 4 6 2

PREMIO N°3 Orologio da uomo Capital in acciaio Sub 100 m. (G. Cosentino).

Biglietto vincente 0 0 5 2

PREMIO N°2 Friggitrice ad aria (Black Decker).

Biglietto vincente 3 4 4 9

PREMIO N°1 TV 55’’ SMART (LG).

Biglietto vincente 2 0 1 2

Si informa il pubblico che le ricevute per il ritiro dei premi sono disponibili per il ritiro da parte dei vincitori presso la Sede provvisoria dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia, in Manfredonia alla via Zara 63 c/o Cistarill Materiale Elettrico , tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì)dalle ore 16,00 alle ore 19,00, per sessanta giorni dalla data odierna, per maggiori informazioni chiamare il numero 0884.581807 o 349.6631336 e che i premi devono essere ritirati entro il 10 marzo 2022. I premi non reclamati con il tagliando originale entro questa data come da regolamento saranno incamerati dall’Associazione. L’elenco dei numeri vincenti sarà esposto presso i locali della Sede provvisoria di Via Zara n.63, nel Comune di Manfredonia, sul sito internet ufficiale dell’Associazione

https://www.aiapmanfredonia.it e sul social Facebook ufficiale dell’Associazione http://www.facebook.com/AIAPManfredonia/ fino al giorno 10 marzo 2022.

L’incaricato del Sindaco chiede che sia verbalizzato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx____________

Dato atto che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. 430/2001, alle ore 17:51 si dichiara conclusa la procedura di estrazione della lotteria.

Il presente processo verbale è redatto in tre copie una delle quali inviata al Prefetto, una inviata al Comune di Manfredonia; l’altra copia rimarrà agli atti dell’ente organizzatore.

Letto, approvato e sottoscritto. Manfredonia, 09-01-2022

Il rappresentante legale dell’Ente organizzatore MARZULLO ANTONIO

Il delegato del Sindaco xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx