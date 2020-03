“Estendere la cassa integrazione straordinaria alle imprese con meno di 5 dipendenti” èl’istanza più importante e sensata, quindi condivisibile, ascoltata dal presidente della Camera di Commercio di Foggia Damiano Gelsomino durante il nostro confronto a distanza, in videochiamata, per coincidenza svoltosi mentre il presidente del Consiglio Conte annunciava le misure straordinarie a sostegno dell’economia.

È noto a tutti che il 90% delle imprese del foggiano e pugliesi sia composto di micro aziende e che moltissime sono quelle attive stagionalmente, per cui c’è una vastissima platea di lavoratori che rischia di essere esclusa da qualunque sostegno al reddito e ci sono migliaia di attività che potrebbero non ripartire più.

Ciò sarà tanto più vero se si arrivasse, come credo sia indispensabile, alla chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di chi vende generi alimentari e farmaci.

Come anticipato al presidente Gelsomino, sarà mia cura riportare istanze e suggerimenti al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano come ai consiglieri regionali e parlamentari del PD per lavorare sinergicamente alla ripresa dell’economia locale e regionale ed alla tutela dei lavoratori foggiani e pugliesi.

