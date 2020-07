Finalmente si riparte!Doppio appuntamento per dare il via alla nuova programmazione estiva “Estate al Centro 2020” del CATP Mattinata.

Sabato 4 luglio, dalle ore 18:30, vi aspettiamo al bivio Sellino Cavola per raggiungere insieme la necropoli di Monte Saraceno e intraprendere un suggestivo viaggio nel tempo, alla scoperta dei Dauni tra racconti, vedute incantevoli, e profumi tipici del nostro territorio. (Posti limitati, solo su prenotazione)



A seguire, per le ore 21:00, vi aspettiamo per una visita al Piccolo Museo Etnografico in via L. De Vita 10.



La nostra nuova realtà espositiva, da gennaio contestualizza e dona giusta dimora alle diverse tracce storiche che numerosi mattinatesi ci hanno affidato, il tutto tra le melodie autentiche della tradizione musicale del nostro territorio.

Vi aspettiamo al Catp!