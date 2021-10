Esposto: “Un pizzico di sfortuna, ora appuntamento a martedì al PalaScaloria”

Al termine del match, valido per la prima giornata di serie A, tra Real San Giuseppe e Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, è intervenuto il presidente onorario dott. Luigi Esposto per analizzare il match.

“Si è disputata una bellissima partita, considerando l’esordio in serie A e l’approccio non facile dal punto di vista psicologico all’evento che sicuramente tutti hanno sentito. Credo che alla fine sono stati gli episodi a decidere la gara. Alla luce delle occasioni del primo tempo fossimo stati in vantaggio per uno o addirittura due a zero, nessuno avrebbe potuto dir nulla. Un pizzico di sfortuna su quei pali e un po’ di cinismo in più sotto porta avrebbero fatto in modo che le cose potevano andare diversamente. Un pizzico di cattiveria in più e queste partite possiamo aggiustarle. Sappiamo qual è il nostro campionato, sappiamo quali sono le difficoltà ma credo che martedì abbiamo già una grande occasione, contro una signora squadra di poter avere la nostra rivincita. Come società sappiamo bene che la strada è in salita, dobbiamo combattere. Queste partite si possono vincere, perdere perché sulla carta il Real San Giuseppe ci è superiore, però con l’agonismo giusto ce la possiamo fare tranquillamente a raggiungere il nostro obiettivo che ci siamo prefissati. Appuntamento a martedì al PalaScaloria, dove ci aspettiamo il tutto esaurito”.

Area comunicazione- Futsal Communication.