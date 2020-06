Esperienze turistiche estate 2020 con Daunia Tur

Desideriamo tutti ripartire in sicurezza con una programmazione di attività turistiche mirate e organizzate dalle guide professionali di Daunia TuR A.P.S., in collaborazione con ConfGuide Confcommercio Foggia, il Comitato Provinciale di Foggia A.I.C.S.“Estate 2020 Outdoor in Provincia di Foggia. Non si può amare ciò che non si conosce!”

L’Associazione #DauniaTuR organizza per i propri soci e simpatizzanti una programmazione di attività per vivere un’estate in sicurezza, conoscenza e socialità. Il calendario di attività proposto, tiene conto delle esigenze personali dei turisti, visitatori e associati e potrà essere svolto per gruppi o individuali (famiglie e piccoli gruppi).

Abbiamo reso l’offerta più elastica possibile, con il rispetto delle regole prescritte dalla Regione Puglia sul distanziamento sociale e l’uso di dispositivi personali, ripartiamo con tanta voglia di far conoscere quei luoghi poco conosciuti e ricchi di fascino e interesse.

Per chi fosse interessato a richiedere la partecipazione, ricordiamo di prenotarsi ai nostri recapiti e di comunicarci tutte le informazioni utili per assistervi al meglio nella partecipazione.

N.B.: Diventare Socio Ordinario Daunia TuR richiede il tesseramento annuale con il versamento di una quota associativa di Euro 25,00 che permette di avere una copertura assicurativa e usufruire di sconti, gadgets e servizi aggiuntivi.

INFO&PRENOTAZIONI:Via San Lorenzo, 112 – 71043 Manfredonia (FG)C.F. 92041330710 P.IVA 04061060713 – REA N. FG – 310379

Telefono: 0884.66.05.58E-mail: info@dauniatur.it

E-mail segreteria: dauniatur@gmail.com

GIUSEPPE Cell. 348/8137728

RAFFAELE Cell. 340/1052608