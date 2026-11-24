Escort Escort, il Fisco presenta il conto. Ma chi vuole lavorare in regola ha davvero gli strumenti per farlo?

Dal caso delle due escort di Chiavari ai dati di Escort Advisor: un mercato diffuso in tutta Italia, con dinamiche territoriali e stagionali misurabili. Il codice ATECO 96.99.92 consente di identificare l'attività, ma resta aperto il problema delle tutele

23 novembre 2026 – Due escort, circa mezzo milione di euro di redditi non dichiarati in quattro anni e una partita IVA richiesta d'ufficio dalla Guardia di Finanza. La vicenda di Chiavari, emersa il 18 novembre, riporta al centro dell'attenzione il rapporto tra prostituzione e Fisco.



Il principio è chiaro: chi esercita abitualmente un'attività economicamente rilevante deve rispettare gli obblighi fiscali. Ma il caso solleva una domanda più ampia: se lo Stato chiede alle professioniste del sesso di dichiarare i propri redditi e pagare le imposte, quali strumenti offre loro per svolgere l'attività in modo trasparente e con adeguate tutele?



Il codice ATECO 96.99.92 ha inquadrato fiscalmente l’attività di prostituzione chiedendo di versare tasse e contributi, ma secondo Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa e unico player del settore a richiedere un dibattito sul tema, a questo inquadramento fiscale deve urgentemente seguire un intervento delle istituzioni su riconoscimento e regolamentazione del settore.



“Non si discute la richiesta, a chi esercita abitualmente e in modo autonomo, di aprire la partita IVA e pagare le imposte”, dichiara Escort Advisor. “Abbiamo evidenza di un grande interesse da parte delle professioniste, riceviamo molte richieste su come mettersi in regola allo sportello “L’esperto Risponde”, un servizio che abbiamo attivato da due anni e che offre una prima consulenza gratuita alle sex worker su temi fiscali oltre che penali, civili e psicologici. Il problema, un vero e proprio cortocircuito del sistema, arriva quando la professionista con p. iva deve aprire un conto corrente, affittare una casa, fare investimenti”.



Durante il talk ATECO 96.99.92, trasmesso su Canale Italia, proprio una delle escort invitate al dibattito, Luana Absoluta, ha raccontato di aver aperto la partita IVA per la sua attività di escort e accompagnatrice e di essersi vista bloccare, pochi mesi dopo, i conti correnti che usava per lavorare.

Un mercato che i numeri raccontano, ma che raramente viene studiato



L’Osservatorio di settore EA Insights by Escort Advisor ha analizzato i dati di presenza di escort sui principali portali specializzati online in 110 province, confrontando la media del periodo gennaio - ottobre 2025 e del 2026. L'analisi non misura direttamente il fatturato del settore ma analizza i dati di concentrazione delle professioniste mediante la presenza di annunci attivi sui maggiori portali di riferimento e permette di osservare la distribuzione territoriale e temporale dell'offerta pubblicizzata.



Tra i territori esaminati, la media dei numeri rilevati cresce del 96,8% a Treviso, del 93,2% a Vicenza, del 30,2% a Napoli, del 27% a Milano e del 20% a Firenze.



La panoramica generale mostra una chiara tendenza positiva con oltre il 91% delle province in crescita o stabili per presenza di annunci di escort. Sono solo 9 le province in diminuzione, in particolare i due casi più significativi sono entrambi piemontesi: Asti -11% e Alessandria - 8,2%. Il calo interessa meno di una provincia su dieci, mentre la maggioranza registra una crescita.



Gli annunci online e il passaggio verso gli incontri indoor



L’andamento dei dati rilevati dall’Osservatorio EA Insights by Escort Advisor mostra come una quota crescente dell’offerta di incontri a pagamento si renda visibile sulle piattaforme di annunci, delineando una forte strutturazione e indipendenza del lavoro di escort. Una modalità di ricerca confermata anche dagli utenti che prediligono la possibilità di navigare con discrezione, leggere recensioni e valutare la professionista migliore prima di incontrarla.