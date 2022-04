Esce il 22 maggio dopo 37 anni dal primo album capolavoro il nuovo cd dei Propaganda

I Propaganda sono un gruppo cult degli anni 80 definito dalla stampa « AbbA from hell » (gli Abba infernali) e che ottennero rapidamente un successo internazionale conquistando un grandissimo numero di fan sia in Europa che in America; Il loro suono elettronico e l’immagine enigmatica del gruppo (famosissimo l’abito bondage realizzato in cavetti elettrici incrociati fotografato di fianco e riportato sulla copertina del primo album) appartengono tanto al panorama musicale e tecnologico degli anni ’80 quanto a quello attuale.

L’album capolavoro di cui si parla sempre é « a secret wish » con i singoli Duel P-Machinery e Dr Mabuse calati in atmosfere eclettiche, pop, dark e anche magiche e esoteriche sottolineate dai video in bianco e nero di Anton Corbijn e dai simboli stampati sul retro della copertina e all’interno dell’album.

Il suono elettronico sorprendente e pionieristico dei Propaganda catturò rapidamente l’attenzione della stampa musicale britannica e della leggenda della radio John Peel e la band riuscì a firmare un contratto con l’etichetta ZTT fondata dal produttore Trevor Horn e dal giornalista musicale Paul Morley, label che negli anni Ottanta ottenne grandissimo successo con artisti del calibro di Frankie Goes To Hollywood e The Art Of Noise.



Dopo il primo album (di cui fu realizzato anche un remix (Wishful thinking) e un tentato secondo album (dal titolo 1-2-3-4 del 1990) completamente diverso con una formazione che non includeva i membri originali il silenzio é calato sulla band i cui membri hanno seguito carriere soliste separate o si sono dedicati ad altro.

Una possibile reunion annunciata con clamore é svanita tra mille interrogativi e gossip all’inizio degli anni 2000, aumentando attese e mistero sul futuro di nuove possibili uscite.

É rimasta altissima negli anni tuttavia l’attenzione verso il primo album bellissimo che oggi riesce finalmente ad avere un seguito.

Ora, quattro decenni dopo aver registrato quel leggendario LP, due degli ex membri dei Propaganda, Claudia Brücken, Susanne Freytag e il produttore Stephen Lipson, si sono riuniti per formare gli xPropaganda e per pubblicare un nuovo straordinario album, “The Heart Is Strange” che sarà pubblicato il 20 maggio da Universal Music per la stessa label dell’epoca: la ZTT.