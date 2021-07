Erosione costiera, gruppo Forza Italia: “serve un grande piano di tutela delle coste”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.



“L’erosione costiera ormai è un fenomeno che attanaglia la nostra Regione e mette a repentaglio non solo un patrimonio inestimabile sotto il profilo paesaggistico, ma anche l’economia turistica generata dall’appeal del nostro mare straordinario. Secondo gli ultimi rapporti e studi scientifici, la Puglia è tra le Regioni più a rischio, con il 55% di coste “fragili” (tra cui, soprattutto, Gargano e Salento) e il fenomeno dell’erosione è aumentato di cinque volte negli ultimi 30 anni. Per proseguire con cifre eloquenti, si consideri che il giro d’affari sviluppato dai lidi balneari in Puglia è di circa 7 milioni l’anno e i gestori stanno patendo danni ingentissimi, proprio per l’erosione costiera, costretti in alcuni casi a rimuovere intere file di ombrelloni e postazioni perché la spiaggia si riduce visibilmente di anno in anno. Le cause sono molteplici: dalla pressione antropica agli eventi climatici e se non verrà invertito il trend, a breve avremmo ben poco da tutelare. Ci vogliono degli interventi di ampio respiro, occorre un progetto serio che metta in campo risorse congrue: non possiamo esimerci dal dire che nell’ultimo bilancio di previsione della Regione siano stati stanziati solo pochi spiccioli a debito. Ragion per cui chiediamo alla Giunta regionale di fare il punto della situazione per redigere un piano di contenimento e contrasto del fenomeno: su questo, se il governo dimostrerà effettiva sensibilità, daremo il massimo contributo costruttivo”. /comunicato