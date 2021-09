Mercoledì 22 settembre 2021, alle 21.20 ore italiane, torna l’equinozio d’autunno, il momento in cui la durata del giorno è esattamente uguale alla durata della notte e che da lì in poi le ore buie diventeranno sempre più lunghe.



Mercoledì 22 settembre 2021, appuntamento che nell’emisfero boreale segna ufficialmente il passaggio di consegne tra l’estate e l’autunno, dal punto di vista astronomico.

La specifica è doverosa, in quanto per la meteorologia l’estate intesa come il periodo più caldo dell’anno è invece già terminata il 31 agosto.

di Giovanni C. Lobasso per Clima&Scienza