EPISODIO LUNA PARK E QUESTIONE SICUREZZA – COMUNICATO CONGIUNTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Ieri 2 settembre si è tenuta con urgenza la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, indetta dalla Presidente Titta su espressa richiesta del Sindaco Rotice. Lo stesso sindaco, in inizio dei lavori, ha comunicato ai presenti le iniziative che egli ha intrapreso a seguito del gravissimo episodio delittuoso che si è verificato nella notte del 31 agosto al Luna Park e che ha profondamente scosso l’intera popolazione.

In particolare, il Sindaco ha riferito della vicinanza del Prefetto, espressa a tutta la comunità, in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutosi con urgenza la mattina seguente l’accaduto ed al quale ha partecipato lo stesso sindaco, in relazione alle iniziative da porre in essere ed anche alle immediate misure di rafforzamento delle forze di polizia.

All’esito dell’esame della grave problematica e dell’ampia discussione che ne è seguita, la Conferenza dei Capigruppo, nell’esprimere sostegno all’iniziativa del sindaco, ha fermamente condannato l’ignobile ed inqualificabile gesto criminale.

Allo stesso tempo, la capigruppo all’unanimità ha convenuto sull’opportunità, vista la delicatezza dei temi trattati ed il rischio di pericolose e facili strumentalizzazioni politiche, di rinviare la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico a dopo le elezioni.